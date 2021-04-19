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19.04.2021 20:03
Рубрика: Спорт

Гроссмейстер заговорил

Перед стартом турнира претендентов китайский шахматист Ван Хао дал одно из своих редких интервью
Текст: Анастасия Парамзина ( гроссмейстер)
Российская газета - Федеральный выпуск № 84(8435)
Участник матча претендентов в Екатеринбурге Ван Хао известен и тем, что крайне неохотно дает интервью журналистам. Но, конечно же, сделал исключение для своей коллеги по профессиональным шахматам, чемпионки мира в разных возрастных группах Анастасии Парамзиной 1998 года рождения.
В Екатеринбурге определится соперник Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону. Фото: istockphoto В Екатеринбурге определится соперник Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону. Фото: istockphoto
В Екатеринбурге определится соперник Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону. Фото: istockphoto

Что вы делали во время пандемии? Как проводили время? Может, у вас появились какие-то новые увлечения?

Ван Хао: Нет, никаких новых увлечений у меня не появилось, потому что уже было немало старых, которые очень пригодились, когда я находился, что называется, "внутри". Смотрел фильмы и аниме, читал, слушал музыку и играл в видеоигры. Я также провел много времени на фондовом рынке: еще до этого был опыт нескольких лет работы с инвестициями. Здесь пандемия дала мне немало времени на размышления, а рынок также предложил много возможностей.

Какие цели наметили для себя на второй круг турнира претендентов? Как оцениваете свою нынешнюю шахматную форму?

Ван Хао: Пока у меня пока нет никаких целей на турнир. И я действительно не знаю, какая у меня шахматная форма.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Кто поддерживает вас в Китае?

Ван Хао: У меня нет спонсоров. Получаю только некую ежемесячную зарплату от местного спортивного бюро в моей провинции.

Используете ли вы какие-либо национальные китайские практики - специальные упражнения, медитации или что-то еще - во время подготовки к турнирам, для поддержания тела и духа? Например, если да, то какие?

Ван Хао: Нет, не использую. Я не верю в такие вещи, так как я агностик.

Вакцинировались от COVID? И если да, то какую вакцину выбрали и как себя чувствуете после прививки?

Ван Хао: Да, мне сделали прививку. Правительство предлагало только инактивированные вакцины. Что чувствую? Я просто думаю, что это совершенно необходимо абсолютно всем, если вы хотите преодолевать при поездках появившиеся ограничения.

Участник турнира претендентов в Екатеринбурге, китаец Ван Хао, считает, что прививка от коронавируса необходима всем 

Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ 2021 года пройдет в Дубае. Вы там когда-нибудь бывали? Вам понравилось?

Ван Хао: Бывал в Дубае несколько раз. И время там проводил прекрасно.

Восемь на одного

В понедельник в Екатеринбурге возобновился турнир претендентов по шахматам.

Напомним, что отборочное соревнование к матчу за звание чемпиона мира стартовало более года назад, но затем было прервано из-за эпидемии коронавируса. В ближайшие полторы недели должен определиться новый соперник Магнуса Карлсена по титульному поединку, который запланировано провести в Дубае с 24 ноября по 16 декабря нынешнего года.

В столицу Урала приехали лучшие из лучших: Фабиано Каруана, Дин Лижэнь, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Аниш Гири, Ван Хао, Максим Вашье-Лаграв и Кирилл Алексеенко.

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По мнению экспертов, фаворитами являются Ян Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв, которые оторвались от конкурентов на очко. Впрочем, всем участникам еще предстоит сыграть друг с другом, поэтому борьба за первое место ожидается крайне упорной.

Вот как один из претендентов на успех французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв прокомментировал пресс-службе ФИДЕ предстоящие поединки в России:

- Я очень рад вновь оказаться в Екатеринбурге. Могу сказать от лица всех участников турнира претендентов, что мы все с нетерпением ждали его возобновления. Мы все готовы играть, и благодарны за организацию этого турнира.

Что касается задач, то я готов играть и побеждать, как и остальные участники, которые готовы бороться изо всех сил. У нас было много времени на то, чтобы подготовиться, поэтому партии обещают быть очень интересными. Год назад я был абсолютно готов к тому, что турнир может быть остановлен в любой момент, так как обстановка в мире уже была напряженной. Хотя перерыв и занял гораздо больше времени, чем ожидалось, я использовал вынужденную паузу для того, чтобы сконцентрироваться на своей игре и хорошо подготовиться к турниру.

Подготовил Михаил Щербань

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