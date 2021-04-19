Колумбийские спасатели извлекли тела 11 горняков из-под завалов шахты

Спасатели извлекли тела 11 шахтеров из-под завалов обрушившейся золотодобывающей шахты в Колумбии, сообщил в Twitter глава Национального горнодобывающего агентства Хуан Мигель Дуран.
"Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших горняков, - цитирует Дурана РИА Новости. - Необходимо усилить меры безопасности, чтобы впредь избегать таких трагедий".
Напомним, ЧП на шахте на северо-западе Колумбии произошло 26 марта, первоначально сообщалось о 15 шахтерах, которые могли находиться под завалами. В Колумбии насчитывается свыше десяти тысяч рудников, большая часть из них - нелегальные. Нарушения техники безопасности ведут к многочисленным инцидентам в местах добычи полезных ископаемых.
Quiero enviarle mis más sinceras condolencias a los familiares de las 11 víctimas en nombre de @ANMColombia y todo el equipo de Seguridad y Salvamento Minero. Adicional, invitamos a que todos reforcemos la prevención y trabajemos en evitar otras tragedias 🙏🏽— Juan Miguel Durán P. (@JuanMiguelDuran) April 18, 2021