Колумбийские спасатели извлекли тела 11 горняков из-под завалов шахты

Спасатели извлекли тела 11 шахтеров из-под завалов обрушившейся золотодобывающей шахты в Колумбии, сообщил в Twitter глава Национального горнодобывающего агентства Хуан Мигель Дуран.

"Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших горняков, - цитирует Дурана РИА Новости. - Необходимо усилить меры безопасности, чтобы впредь избегать таких трагедий".

Напомним, ЧП на шахте на северо-западе Колумбии произошло 26 марта, первоначально сообщалось о 15 шахтерах, которые могли находиться под завалами. В Колумбии насчитывается свыше десяти тысяч рудников, большая часть из них - нелегальные. Нарушения техники безопасности ведут к многочисленным инцидентам в местах добычи полезных ископаемых.