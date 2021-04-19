Комитет Госдумы поддержал отмену "дня тишины" на многодневном голосовании

Поправка предложена ко второму чтению законопроекта, который регламентирует порядок обжалования в суде решений избирательных комиссий. Изменение предполагается внести в законы об основных гарантиях избирательных прав граждан и о выборах депутатов Госдумы.

Напомним, многодневное голосование в прошлом году проводилось старым правилам. Все дни, кроме воскресенья, считались досрочным голосованием, а запрет на агитацию вступал в силу с нуля часов субботы. С этого года действуют новые нормы, по которым все дни голосования являются основными.

Добавим, что в ЦИК уже заявили, что сентябрьское голосование в этом году с большой долей вероятности будет многодневным, учитывая удобство формата и действующие ковидные ограничения. Окончательное решение комиссия примет в июне, после того как президент назначит своим указом выборы депутатов Госдумы восьмого созыва.