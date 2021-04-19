Косачев: Украина не может предложить Западу ничего, кроме русофобии

Так он прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который на неформальной видеоконференции глав МИД стран ЕС предложил ввести против России новые секторальные санкции с целью "сдерживания дальнейшей эскалации".
"У нашей соседней, когда-то дружественной страны не осталось никакой добавленной стоимости, с точки зрения ее западных партнеров, кроме русофобии, - констатировал сенатор. - Украина, увы, больше не представляет никакого интереса в плане состояния своей экономики, развития современных технологий, ресурсной базы, производства сельскохозяйственных товаров и так далее".
По его мнению, единственное , чем Украина еще может интерес для своих соседей по западную сторону границы, это "максимализация антироссийских настроений и создание поводов, чтобы они обретали почву".
"Все это последовательная и осознанная политика, без которой Украина уже не будет представлять интереса и потеряется на геополитической карте мира. Очередное выступление господина Кулебы не отличается от всего того, что делала Украина в предыдущие годы", - резюмировал Константин Косачев.