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Рубрика: Власть

Косачев: Украина не может предложить Западу ничего, кроме русофобии

Текст: Галина Мисливская
Современная Украина растратила все свои ресурсы и сейчас может представлять интерес для западных соседей только в точки зрения нагнетания антироссийских настроений, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Так он прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который на неформальной видеоконференции глав МИД стран ЕС предложил ввести против России новые секторальные санкции с целью "сдерживания дальнейшей эскалации".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"У нашей соседней, когда-то дружественной страны не осталось никакой добавленной стоимости, с точки зрения ее западных партнеров, кроме русофобии, - констатировал сенатор. - Украина, увы, больше не представляет никакого интереса в плане состояния своей экономики, развития современных технологий, ресурсной базы, производства сельскохозяйственных товаров и так далее".

По его мнению, единственное , чем Украина еще может интерес для своих соседей по западную сторону границы, это "максимализация антироссийских настроений и создание поводов, чтобы они обретали почву".

"Все это последовательная и осознанная политика, без которой Украина уже не будет представлять интереса и потеряется на геополитической карте мира. Очередное выступление господина Кулебы не отличается от всего того, что делала Украина в предыдущие годы", - резюмировал Константин Косачев.

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