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19.04.2021 03:40
Рубрика: Общество

Кузнецова: В РФ запустят трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото: Максим Блинов/РИА Новости Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В России вскоре появится информационная система, позволяющая оперативно обрабатывать обращения в аппарат детского омбудсмена. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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По ее словам, работа не просто ведется, уже есть готовый цифровой продукт - система, позволяющая обрабатывать обращения, связанные с экстренными случаями или тревожными сигналами, а также простые вопросы из повседневной жизни. "Например, как устроить ребенка в сад, где найти ближайшую поликлинику и так далее. Предполагается, что это будет трехзначный номер", - рассказала Кузнецова в интервью РИА Новости.

Детский омбудсмен отметила, что маршрутизация полученного системой обращения будет осуществляться автоматически в зависимости от характера запроса. Главная цель - максимально включить весь ресурс на помощь человеку, ребенку и семье, где воспитываются дети.

"Эта инициатива уже проработана с Минцифры РФ, получена поддержка со стороны президента", - добавила Кузнецова, отметив, что работа над созданием новой цифровой платформы ведется уже длительное время.

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Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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