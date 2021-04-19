Лечение рака станет более индивидуальным

В рамках совместного проекта Высшей школы экономики "Зеркальные лаборатории" ученые Вышки и Дальневосточного федерального университета изучат механизмы устойчивости опухолевых клеток к терапии и составят классификатор опухолей. В нем будет указано, какие опухоли поддаются терапии, а какие - нет. Почему это важно?

По словам ученых, если у пациента обнаружена опухоль и заранее известно, что она поддается терапии, это значительно упрощает процесс лечения. Нередки случаи, когда на поздних стадиях заболевания терапия с серьезными побочными эффектами оказывается бесполезной. Команда ВШЭ и ДВФУ создаст перечень из большого числа релевантных моделей, по которому можно будет заранее понять, имеет ли препарат клиническую перспективу и стоит ли его дальше использовать.

- Рак - это не одна болезнь, а некоторое обобщенное название большой группы различных заболеваний. Для каждого человека механизм развития этих заболеваний своеобразен, - отмечает руководитель лаборатории биомедицинских клеточных технологий, замдиректора по развитию Школы биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко. - Мы надеемся разработать технологии и подходы для анализа индивидуального молекулярного профиля клеток пациента. Прибавим к этому возможность тестирования противоопухолевых препаратов - и сможем персонально подойти к проблеме каждого пациента. Мы сможем тестировать эффективность лекарств на клеточной линии конкретного человека и понять, какие из препаратов наиболее эффективны.

В проекте "Зеркальные лаборатории" примут участие не только ученые, но и студенты, обучающиеся на медицинских и биотехнологических программах в ДВФУ и программе бакалавриата ВШЭ "Клеточная и молекулярная биотехнология".

В ближайших планах команды ученых из двух вузов ВШЭ и ДВФУ - изучить процессы нейродегенерации - прогрессирующей гибели нервных клеток при болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.