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19.04.2021 15:02
Рубрика: Общество

Лечение рака станет более индивидуальным

Текст: Мария Набиркина
В рамках совместного проекта Высшей школы экономики "Зеркальные лаборатории" ученые Вышки и Дальневосточного федерального университета изучат механизмы устойчивости опухолевых клеток к терапии и составят классификатор опухолей. В нем будет указано, какие опухоли поддаются терапии, а какие - нет. Почему это важно?
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

По словам ученых, если у пациента обнаружена опухоль и заранее известно, что она поддается терапии, это значительно упрощает процесс лечения. Нередки случаи, когда на поздних стадиях заболевания терапия с серьезными побочными эффектами оказывается бесполезной. Команда ВШЭ и ДВФУ создаст перечень из большого числа релевантных моделей, по которому можно будет заранее понять, имеет ли препарат клиническую перспективу и стоит ли его дальше использовать.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Онколог оценил возможность применения вакцины от COVID-19 для лечения рака

- Рак - это не одна болезнь, а некоторое обобщенное название большой группы различных заболеваний. Для каждого человека механизм развития этих заболеваний своеобразен, - отмечает руководитель лаборатории биомедицинских клеточных технологий, замдиректора по развитию Школы биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко. - Мы надеемся разработать технологии и подходы для анализа индивидуального молекулярного профиля клеток пациента. Прибавим к этому возможность тестирования противоопухолевых препаратов - и сможем персонально подойти к проблеме каждого пациента. Мы сможем тестировать эффективность лекарств на клеточной линии конкретного человека и понять, какие из препаратов наиболее эффективны.

В проекте "Зеркальные лаборатории" примут участие не только ученые, но и студенты, обучающиеся на медицинских и биотехнологических программах в ДВФУ и программе бакалавриата ВШЭ "Клеточная и молекулярная биотехнология".

В ближайших планах команды ученых из двух вузов ВШЭ и ДВФУ - изучить процессы нейродегенерации - прогрессирующей гибели нервных клеток при болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.

Общество Здоровье Общество Наука Наука и образование Высшая школа экономики Онкология: как победить рак

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