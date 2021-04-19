В ЮАР из-за лесного пожара эвакуированы студенты Кейптаунского университета

Пожар в библиотеке Джаггера в Кейптаунском университете, 18 апреля 2021 г. Фото: AFP/RODGER BOSCH

В национальном парке ЮАР "Столовая гора" в Кейптауне в воскресенье вспыхнул крупный лесной пожар. Более 100 пожарных и три вертолета были отправлены на место ЧП.

Огонь уничтожил часть памятника известному южноафриканскому политику Сесилу Родсу, расположенному на Пике Девилс. Затем пожар быстро распространился по лесным склонам и перекинулся на здания Кейптаунского университета, вынудив сотни студентов эвакуироваться.

Сайт Capetownetc.com сообщил, что университетская библиотека Джаггера, которой насчитывалось почти 200 лет, превратилась в "пепел и пыль". В ней хранилась оригинальная иллюстрация к книге Редьярда Киплинга "Книга джунглей", а также рисунки, карты и стенограммы рассказов коренных народов.

Уничтожена и ветряная мельница Mostert's Mill в Моубрее. Построенная в 1796 году она была старейшей и единственной полностью уцелевшей ветряной мельницей в Южной Африке.