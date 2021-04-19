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19.04.2021 02:58
Рубрика: В мире

Макрон пообещал создать тысячи дополнительных мест в тюрьмах Франции

Фото: GONZALO FUENTES / POOL / AFP Фото: GONZALO FUENTES / POOL / AFP
Фото: GONZALO FUENTES / POOL / AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен до конца своего президентского мандата создать еще восемь тысяч дополнительных мест в тюрьмах страны, которые считаются одними из самых населенных в Европе. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Мы уже организовали семь тысяч дополнительных мест, и я выполню обещание создать 15 тысяч", - отметил французский лидер. По его словам, на этой неделе правительство представит план действий и определит, где можно будет организовать еще восемь тысяч дополнительных мест, пишет ТАСС. При этом Макрон призвал французов не говорить, что сделано недостаточно, в то время как на самом деле принимаются "беспрецедентные усилия".

Также президент Франции пообещал, что выполнит данное им ранее обещание об организации дополнительных 10 тысяч рабочих мест в правоохранительных органах. Также будет создан полицейский резерв в 30 тысяч сотрудников, а резерв жандармерии будет увеличен с 30 до 50 тысяч человек. До конца президентского срока Макрона планируется обновление на 50% полицейской техники и оборудования.

"Это означает, что французы будут чаще встречать людей в форме на улицах в 2022 году, чем в 2017 году. Это успокаивает людей и отпугивает преступников", - уверен Макрон.

В мире Европа Франция

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