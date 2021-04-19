Маск и глава Louis Vuitton за неделю разбогатели на 13 млрд долларов

Основной акционер компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно за неделю увеличили свои состояния на 13 миллиардов каждый. Они являются лидерами по недельному приросту капитала среди миллиардеров из списка Forbes.

При этом, несмотря на взлет, оба предпринимателя не смогли догнать лидера мирового рейтинга - основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого увеличилось "лишь" на 1,4 миллиарда долларов.

Сейчас состояние Безоса оценивается в 197,8 миллиарда долларов. У идущего вторым Арно Forbes насчитал 181,7 миллиарда долларов, у Маска - 179,7 миллиарда.