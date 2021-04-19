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19.04.2021 09:30
Рубрика: Экономика

Маск и глава Louis Vuitton за неделю разбогатели на 13 млрд долларов

Текст: Василий Кошкин
Илон Маск. Фото: ROBYN BECK / EPA Илон Маск. Фото: ROBYN BECK / EPA
Илон Маск. Фото: ROBYN BECK / EPA

Основной акционер компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно за неделю увеличили свои состояния на 13 миллиардов каждый. Они являются лидерами по недельному приросту капитала среди миллиардеров из списка Forbes.

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При этом, несмотря на взлет, оба предпринимателя не смогли догнать лидера мирового рейтинга - основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого увеличилось "лишь" на 1,4 миллиарда долларов.

Сейчас состояние Безоса оценивается в 197,8 миллиарда долларов. У идущего вторым Арно Forbes насчитал 181,7 миллиарда долларов, у Маска - 179,7 миллиарда.

Экономика Бизнес Крупные компании Рейтинги Forbes

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