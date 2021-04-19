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Рубрика: Власть

Матвиенко: У нас нет цели загородиться от мира электронной стеной

Текст: Галина Мисливская
Россия не собирается уходить в цифровую изоляцию из-за того, что зарубежные интернет-гиганты не желают исполнять требования ее законодательства, власти РФ выработают меры по защите своего онлайн-пространства, безопасности страны и граждан, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В понедельник она провела заседание Научно-экспертного совета на тему "Развитие цифровой среды в РФ как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития".

Фото: iStock
Минцифры предложило создать площадку по интернет-безопасности на базе ООН

Председатель СФ отметила, что "цифровая среда сегодня представляет собой поле, где правила игры по большей части не определены ни на национальном, ни на международном уровне", что создает широкий диапазон угроз - от фейковой информации до попыток влияния на внутренние дела суверенных государств.

"Нужно понимать, что цели закрыться от всего мира или выстроить электронную стену у нас нет. И это абсолютно точно. Но в то же время считаем, что пора говорить о более четком регулировании отношений в цифровой среде для обеспечения безопасности государства, общества и наших граждан", - заявила Матвиенко.

Россия уже давно ищет пути решения этой очень непростой задачи, за последнее время принят ряд законов в сфере регулирования цифрового пространства, "однако снизить остроту проблемы пока не удается", констатировала глава Совфеда. Крупные и богатые интернет-компании продолжают игнорировать требования Роскомнадзора, а штрафы для них - все равно что "булавочный укол", добавила она.

В этой связи Россия намерена присмотреться к зарубежному опыту по принуждению международных IT-гигантов к соблюдению национального законодательства. В их отношении может быть установлено требование открывать в РФ свои представительства. А в качестве санкции за его невыполнение - запрет на размещение рекламы на российских ресурсах.

Кириенко: Странам придется договариваться о правилах работы интернет-гигантов
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