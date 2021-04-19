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19.04.2021 19:22
Рубрика: Власть

Цифра по правилам

Валентина Матвиенко: Зарубежные IT-компании должны уважать российские законы
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 84(8435)
Россия не собирается уходить в цифровую изоляцию из-за того, что зарубежные интернет-гиганты не желают исполнять требования ее законодательства, власти РФ выработают меры по защите своего онлайн-пространства, безопасности страны и граждан, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, Россия изучает опыт других стран в сфере взимания налогов с IT-площадок, которые зарабатывают огромные деньги на отечественных пользователях, но не делают отчислений в бюджет.
Валентина Матвиенко: Государство и общество нуждаются в доверительном взаимодействии на цифровом поле. Фото: council.gov.ru Валентина Матвиенко: Государство и общество нуждаются в доверительном взаимодействии на цифровом поле. Фото: council.gov.ru
Валентина Матвиенко: Государство и общество нуждаются в доверительном взаимодействии на цифровом поле. Фото: council.gov.ru

В понедельник Матвиенко провела заседание Научно-экспертного совета на тему "Развитие цифровой среды в РФ как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития". Она отметила, что "цифровая среда сегодня представляет собой поле, где правила игры по большей части не определены ни на национальном, ни на международном уровне", что создает широкий диапазон угроз - от фейковой информации до попыток влияния на внутренние дела суверенных государств. "Нужно понимать, что цели закрыться от всего мира или выстроить электронную стену у нас нет. И это абсолютно точно. Но в то же время считаем, что пора говорить о более четком регулировании отношений в цифровой среде для обеспечения безопасности государства, общества и наших граждан", - заявила Матвиенко.

Фото: РИА Новости
Матвиенко: РФ должна готовиться к открытию границ и восстановлению миграции

Россия уже давно ищет пути решения этой очень непростой задачи, за последнее время принят ряд законов в сфере регулирования цифрового пространства, "однако снизить остроту проблемы пока не удается", констатировала глава Совфеда. Крупные и богатые IT-компании продолжают игнорировать требования Роскомнадзора, а штрафы для них - все равно что "булавочный укол", добавила она.

Минцифры также относит "доминирование глобальных интернет-компаний и их неготовность выполнять правила отдельных национальных государств" к числу семи главных вызовов, которые требуют "очевидного ответа и законодательного регулирования", отметил глава ведомства Максут Шадаев, который принял участие в заседании совета.

Валентина Матвиенко указала на еще один аспект этой проблемы - IT-гиганты зарабатывают в нашей стране огромные деньги, но при этом не платят налоги в бюджет, пользуясь тем, что в России у них нет представительств. "Это в том числе дает им конкурентное преимущество перед отечественными компаниями", - подчеркнула она. Эта проблема, по словам спикера, "носит глобальный характер", поэтому Россия намерена присмотреться к зарубежному опыту по принуждению IT-гигантов к соблюдению национального законодательства.

Сейчас на уровне международных организаций обсуждается вопрос о предоставлении государствам права взимать налоги с цифровых компаний даже при отсутствии у тех официальных представительств в данной стране. "Возможно, такой подход окажется перспективным", - полагает Матвиенко.

IT-гиганты зарабатывают в нашей стране огромные деньги, но при этом не платят налоги в бюджет 

Еще один вариант - запрет российским юрлицам размещать рекламу на иностранной IT-площадке до тех пор, пока она не возьмет на себя обязательство открыть представительство и платить налоги. "Пока мы анализируем этот опыт, еще рано говорить здесь о каких-то успехах", - отметила глава СФ.

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