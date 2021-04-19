МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолеты Норвегии и США

Скоростной истребитель МиГ-31 перехватил над акваторией Баренцева моря патрульные самолеты США и Норвегии. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной России.

Там отметили, что две воздушные цели, которые приближались к российской границе, обнаружили российские средства контроля воздушного пространства. Для опознания самолетов в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Цели были идентифицированы как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. МиГ-31 сопроводил патрульные самолеты над акваторией Баренцева моря. Нарушения госграницы Российской Федерации не допущено.