Мигель Диас-Канель сменил Рауля Кастро в должности первого секретаря Компартии

Таким образом, официально завершился конец эпохи братьев Кастро во главе Кубы. Отныне Рауль Кастро, покинувший главную партийную должность, станет рядовым, пусть и чрезвычайно влиятельным, членом компартии.

О планах передать власть "молодому поколению" Рауль Кастро заявил еще в 2016 году на предыдущем Съезде компартии. А уже в 2018 году Рауль ушел с высшей государственной должности на Кубе, с поста председателя Госсовета. Главой государства стал бывший министр высшего образования Мигель Диас-Канель. А сам Кастро сохранил за собой высший партийный пост, который теперь официально покидает.

Под руководством Диас-Канеля на Острове Свободы уже начались масштабные реформы. В 2018 году была принята новая конституция республики, в соответствии с которой были учреждены посты президента и премьер-министра, учрежден институт губернаторства. Пусть и при сохранении тотального госконтроля, но тем не менее в верховном законе на Кубе была признана частная собственность. А масштабная экономическая реформа, наиболее символичной частью которой стала объявленная с 1 января этого года валютная унификация, лишь продолжила курс на дальнейшую либерализацию экономики.

Но, несмотря на необходимые преобразования в экономической сфере, в сфере политической решительных изменений ожидать не приходится. Например, внимательный наблюдатель может заметить, что кубинские реалии с принятием новой конституции остались прежними: президентом страны стал все тот же Диас-Канель, а выборы губернаторов по сути мало отличались от назначений из федерального центра.

За время своего президентства Диас-Канель уже подтвердил, что является верным преемником идей Кастро. Собственно, об это говорил и сам Рауль в свое последнем выступлении на партийном Съезде в качестве лидера компартии, отметив, что "передает власть в стране группе подготовленных руководителей, верным и готовым продолжать дело революции".