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19.04.2021 11:24
Рубрика: Общество

Минфин предложил отложить строительство мусоросжигательных заводов

Текст: Алексей Дуэль
Отложить финансирование строительства 25 мусоросжигательных заводов по всей России до момента запуска первых пяти предприятий предложила замглавы Минфина Ирина Окладникова. Об этом она написала в письме вице-премьеру Виктории Абрамченко, сообщает "РБК". Изданию удалось ознакомиться с документом.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Стоимость проекта по строительству 25 мусороперерабатывающих заводов - 1,3 триллиона рублей.

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В Минфине подтвердили, что ведомство участвовало в анализе финансовой модели предложенного компанией "РТ-Инвест" ("дочкой" "Ростеха") проекта и направило свою позицию в правительство. Представитель Виктории Абрамченко также подтвердила получение письма, но раскрывать детали до обсуждения документа в правительстве отказалась.

Первые пять мусоросжигательных заводов проекта "РТ-Инвест" - четыре в Подмосковье и один в Казани - общей мощностью 3,35 миллиона тонн твердых коммунальных отходов в год строят с 2018 года. Их общая стоимость - 180 миллиардов рублей. При сжигании отходов они должны вырабатывать электричество.

В письме замглавы Минфина предложено отложить финансирование реализации большой программы до запуска первых пяти предприятий.

Ранее Виктория Абрамченко называла строящиеся заводы "платиновыми", а энергетики предупреждали о возможном росте тарифов на электроснабжение после их подключения к сетям. Кроме того, финансовая модель проекта предусматривает использование средств, собранных через механизм расширенной ответственности производителей (РОП). Однако новая концепция РОП не предполагает такой вариант расходования денег, заплаченных за произведенную или ввезенную в Россию товарную упаковку.

Общество Экология Правительство Минфин Компании Госкорпорации Ростех Правительство Вице-премьеры "Мусорная" реформа

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