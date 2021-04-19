Минфин предложил отложить строительство мусоросжигательных заводов

Стоимость проекта по строительству 25 мусороперерабатывающих заводов - 1,3 триллиона рублей.

В Минфине подтвердили, что ведомство участвовало в анализе финансовой модели предложенного компанией "РТ-Инвест" ("дочкой" "Ростеха") проекта и направило свою позицию в правительство. Представитель Виктории Абрамченко также подтвердила получение письма, но раскрывать детали до обсуждения документа в правительстве отказалась.

Первые пять мусоросжигательных заводов проекта "РТ-Инвест" - четыре в Подмосковье и один в Казани - общей мощностью 3,35 миллиона тонн твердых коммунальных отходов в год строят с 2018 года. Их общая стоимость - 180 миллиардов рублей. При сжигании отходов они должны вырабатывать электричество.

В письме замглавы Минфина предложено отложить финансирование реализации большой программы до запуска первых пяти предприятий.

Ранее Виктория Абрамченко называла строящиеся заводы "платиновыми", а энергетики предупреждали о возможном росте тарифов на электроснабжение после их подключения к сетям. Кроме того, финансовая модель проекта предусматривает использование средств, собранных через механизм расширенной ответственности производителей (РОП). Однако новая концепция РОП не предполагает такой вариант расходования денег, заплаченных за произведенную или ввезенную в Россию товарную упаковку.