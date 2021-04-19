Мишустин утвердил план развития Арктики

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план действий для реализации стратегии развития и основ госполитики в Арктической зоне. В документ включены 268 мероприятий, большую часть которых предполагается выполнить в 2021-2022 годах.

Основной акцент делается на повышение качества жизни людей, для чего усовершенствуют стандарты медицинской помощи, в медучреждения поставят новый транспорт, в том числе авиационный. Медицинские работники, переезжающие в Арктику, получат господдержку.

План предусматривает создание новой системы социальных гарантий для северян. Ее проект должен быть внесен в правительство до конца года. Специально для Арктической зоны разработают стандарты развития городской среды, которые будут учитывать природно-климатические особенности региона.