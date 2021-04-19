Московская биржа упрощает правила покупки валюты для физлиц

Сейчас на валютном рынке Московской биржи один лот составляет одну тысячу долларов США или евро, поэтому у многих брокеров покупка валюты на бирже возможна только такими лотами.

На бирже разница между ценой покупки и продажи валюты стремится к нулю, и даже с учетом брокерских комиссий биржевой курс выгоднее покупки валюты в банке (в офисе или через приложение). Там спред между курсами покупки и продажи может достигать четырех рублей, особенно в период рыночной волатильности.

"На фоне массового притока частных инвесторов на биржевой рынок мы видим, что они активно используют брокерские счета для конвертации валюты, в том числе для повседневных целей, - отметил директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин. - Сделки на сумму от одного доллара расширят возможности физических лиц, в том числе в операциях с иностранными ценными бумагами в части купонных выплат и получения дивидендов, а также конверсии в рамках ИИС. Мелкие лоты дополнят линейку режимов торгов на валютном рынке, теперь для каждой категории клиента у нас будет полный набор сервисов и продуктов, начиная с крупноблочной торговли для банков, корпораций и брокеров и заканчивая сделками небольшими лотами для частных инвесторов".

Число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за март увеличилось на 754,5 тысячи человек и превысило 11 миллионов.