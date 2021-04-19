МВД РФ призывает россиян не участвовать в несогласованных акциях

Министерство внутренних дел РФ призвало воздержаться граждан от участия в несогласованных акциях. Как сообщается на сайте ведомства, сейчас в ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах публикуются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в российских субъектах.

В МВД РФ напомнили, что в регионах сейчас действуют ограничительные меры, направленные на противодействие распространению коронавируса. Также там отметили, что в соответствии с Федеральным законом запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб.

"МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время", - заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что при массовом скоплении людей возрастает риск заражения коронавирусом. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, которые будут направлены на нарушение общественного порядка. В МВД призвали не подвергать угрозе свое здоровье и безопасность. "Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних", - подчеркнули в МВД.

Там отметили, что подразделения МВД и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки. Агрессивные действия участников несогласованных мероприятий, попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных органов будут расцениваться как угроза общественной безопасности. Такие действия будут немедленно пресекаться. Правонарушители будут задерживаться и привлекаться к ответственности.