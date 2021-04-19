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19.04.2021 13:09
Рубрика: Культура

Начались съемки сериала "Ваша честь" с Олегом Меньшиковым

Текст: Сусанна Альперина
То, что в России снимут адаптацию криминальной восьмисерийной драмы "Ваша честь" - было известно ранее. Однако сегодня, 19 апреля, официально объявили о том, что съемки сериала производства Star Media Vision для онлайн-платформы more.tv и телеканала РЕН ТВ начались. Одноименный культовый израильский сериал отмечен множеством локальных и международных наград. Формат проекта был продан в США, Германию, Францию, Италию, Индию, Россию и другие страны. Более того - в прошлом году увидела свет успешная американская адаптация проекта, главную роль в которой сыграл Брайан Крэнстон. И этот сериал получился столь удачным, что также претендует на ведущие мировые награды.
Фото: предоставлено Star Media Vision Фото: предоставлено Star Media Vision
Фото: предоставлено Star Media Vision

Таким образом, создание российской версии сериала - довольно серьезный вызов. Но отечественные авторы и подготовились серьезно. У нас главную роль - судью по имени Михаил Романов - сыграет Олег Меньшиков. Романов славится своей принципиальностью и неподкупностью. Но однажды он узнает, что его сын Антон попал в беду. Семнадцатилетний парень без спросу взял машину и сбил на ней мотоциклиста, после чего скрылся с места преступления.

Фото: kinopoisk.ru
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Романов без колебаний решает отвезти сына в полицию: тот должен признаться и понести наказание. Но по дороге выясняется, что сбитый мотоциклист - Даниил Разин, сын одного из самых опасных криминальных авторитетов города, которого судья собственноручно отправил за решетку год назад. Романов понимает, что признаться в аварии - означает обречь Антона на верную гибель. И... нарушает свои принципы.

В сериале также снимаются Владислав Миллер, Ольга Тумайкина, Дарья Урсуляк и другие.

Андрей Анохин, продюсер Star Media Vision:говорит, что российская версия сериала будет особенной: "Несмотря на то что "Ваша честь" - это формат, мы привнесли в этот проект много нового. Наша версия будет отличаться как от израильского хита, так и от нашумевшей американской адаптации сериала. Мы существенно переработали сюжет - повысили градус напряжения, динамику и ставки в этой истории. Совершенно другим у нас будет не только главный герой, но и остальные персонажи".

Олег Меньшиков, исполнитель главной роли, говорит по поводу этих съемок следующее: "На сегодняшний день сериалы как отдельный вид кинематографа выработали свои законы существования и развития, а у зрителей выработались определенные законы их восприятия. И мне кажется, что "Ваша честь" соответствует и тем и другим. У меня давно не было настолько глубокой и объемной роли в кино. Поэтому я с большим интересом приступаю к работе!"

Режиссер российской адаптации - Константин Статский, на счету которого такие успешные сериалы, как "Мажор", "Закрытая школа", "Мост", "Полярный" и полнометражный фильм "Отель "Белград". Съемки сериала "Ваша честь" продлятся до конца июня.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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