Нефть подорожает до 74 долларов за баррель из-за сокращения запасов

Нефть и газ могут подорожать уже во второй половине этого года из-за сокращения запасов углеводородов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА). Для сравнения: в июле прошлого года в хранилищах по всему миру находилось 249 миллионов баррелей нефти. А в феврале этого года - всего 57 миллионов. И за последние два месяца запасы сократились еще сильнее на фоне увеличения спроса. Речь идет о развитых странах, подчеркивают эксперты.

Больше всего "черного золота" сейчас в хранилищах Китая. А вот в США все не так радужно. Там запасы углеводородов практически вернулись на уровень, наблюдавшийся до пандемии.

Дефицит нефти и газа может привести к росту цен. В конце прошлой недели на лондонской бирже ICE нефть марки Brent подорожала до 67,08 доллара за баррель. Это не предел, заявляют экономисты. По их прогнозам, скоро мы увидим цифру 74 доллара за баррель.