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19.04.2021 21:55
Рубрика: Общество

Новая российская станция станет перевалочным пунктом для полетов к Луне

Текст: Наталия Ячменникова
Россия будет строить новую орбитальную станцию с партнерами, если кто-то из них изъявит желание, но способна и самостоятельно осуществить этот проект. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Фото: Сергей Кудь-Сверчков/roscosmos.ru Фото: Сергей Кудь-Сверчков/roscosmos.ru
Фото: Сергей Кудь-Сверчков/roscosmos.ru

"Обязательно возьмем, но сами потянем", - цитирует ТАСС слова Борисова в эфире программы "Вести" телеканала "Россия-1". Так вице-премьер ответил на вопрос, будет ли РФ строить станцию самостоятельно или возьмет кого-то в партнеры, если кто-то изъявит желание.

Фото: iStock
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Еще в октябре прошлого года заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев на "Днях космической науки" рассказал, что Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет состоять из пяти модулей: базового, целевого производственного, модуля материального обеспечения, модуля-платформы для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, коммерческого модуля, где могут размещаться четыре туриста. В модуле для туристов предполагается установить два больших иллюминатора. Кроме того, там будет доступ к Wi-Fi.

Интересно, что по конфигурации новая станция может быть схожа с легендарной станцией "Мир", которая отработала на орбите пятнадцать лет. Как говорят, все модули для РОСС могут быть выведены на орбиту с помощью ракет-носителей "Ангара-А5". Эти модули планируется создать на базе научно-энергетического модуля МКС. Предполагается, что к новой станции будет регулярно пристыковываться производственный модуль-лаборатория.

Еще ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высказал мнение, что Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции. "Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции", - заявил он. Техническая подготовка должна начаться уже сейчас.

По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, будущая национальная космическая станция РФ может быть использована как перевалочный пункт для освоения Луны и лунного пространства. "Безусловно, это одна из новых функций. И может быть, она очень серьезно рассматривается, станция, как некий передаточный пункт, такой промежуточный, в частности для полетов и освоения Луны и окололунного пространства", - сказал Борисов.

Новую российскую орбитальную станцию планируют поднять на высокоширотную орбиту, что позволит охватить всю территорию России и Арктики. Это очень важно еще и с освоением Северного морского пути.

Общество Космос Правительство Вице-премьеры Освоение Луны

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