Власти Новой Зеландии объявили войну табаку: к 2025 году правительство рассчитывает сделать страну полностью некурящей.

Для этого, к примеру, предлагается запретить сигаретные фильтры - вред от курения они не уменьшают, а вот иллюзию этого создают, чем "успокаивают" потенциальных покупателей. Кроме того, для табачных изделий могут установить минимальную цену, максимально снизить содержание в них табака или разрешить их продажу только в определенных торговых точках - например, в аптеках.

Для каждого региона предложено определить допустимое количество продавцов подобной продукции, число которых будет зависеть от плотности населения.

Но наиболее инновационной выглядит идея, в рамках которой табачные изделия могут запретить продавать всему молодому поколению новозеландцев. "Например, если законодательство вступит в силу 1 января 2022 года, то людям моложе 18 лет на тот момент или рожденным после 1 января 2004 года продавать курительные табачные изделия будет незаконно", - говорится в соответствующем документе властей.