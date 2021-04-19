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19.04.2021 22:52
Рубрика: Общество

ООН: Глобальный климатический кризис усилился в 2020 году

Текст: Максим Макарычев
Фото: Stock Фото: Stock
Фото: Stock

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, в 2020 году климатический кризис "постоянно усиливался". Пандемия коронавируса усугубила растущее воздействие глобального потепления на миллионы людей. При этом временное сокращение выбросов углерода из-за изоляции во многих странах не оказало заметного воздействия на атмосферные концентрации парниковых газов, говорится в отчете ВМО.

Фото: iStock
На Новой Земле из-за потепления климата появились бабочки

Прошлый год был признан самым жарким за всю историю наблюдений, несмотря на охлаждающий эффект циклического природного климатического явления Ла-Нинья, уточняет Guardian. Экстремальные погодные явления побили рекорды по всему миру, от ураганов и циклонов в США и Индии, волн тепла в Австралии и Арктике, наводнений в больших частях Африки и Азии и лесных пожаров в США.

"Вся ключевая информация о климате в этом отчете подчеркивает его неумолимое, продолжающееся изменение, рост и усиление экстремальных явлений, а также серьезные потери и ущерб, затрагивающие людей, общество и экономику", - сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, комментируя выводы экспертов.

Отчет ВМО о состоянии климата подготовлен непосредственно перед саммитом мировых лидеров, созванным президентом США Джо Байденом, и в то время, когда Британия готовится принять решающий саммит ООН по климату Cop26 в ноябре, на котором должны быть согласованы срочные меры для исполнения целей Парижского соглашения 2015 г - по возможности удерживать повышение глобальной температуры на уровне значительно ниже 2-1,5 ° C. В 2020 году температура была на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня. Морской лед в Арктике достиг второго самого низкого минимума за всю историю наблюдений, при этом сотни миллиардов тонн льда были потеряны в Гренландии и Антарктиде, что способствовало повышению уровня океана.

В докладе также приводятся некоторые моменты, свидетельствующие об изменении климата на планете. Эксперты отметили тот факт, что сильные наводнения обрушились на значительную часть Африки и Азии, что вызвало нашествие саранчи на Африканском Роге. Сильная засуха затронула многие районы Южной Америки в 2020 году, при этом потери сельского хозяйства оцениваются примерно в три миллиарда долларов только в Бразилии. Засуха наблюдалась в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

Крупнейшие из когда-либо зарегистрированных лесных пожаров произошли в США, а в Австралии были побиты тепловые рекорды, включая температуру 48,9 градусов Цельсия в западном Сиднее. В сезон ураганов в Северной Атлантике было зарегистрировано самое большое количество штормов - 30, при этом в США - рекордные 12.

Общество Природа Международные организации ООН Климат на Земле

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