Операторов обяжут 3 года хранить данные о передаче информации через интернет

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, который обязывает собственников технологических сетей связи в течение трех лет хранить информацию о фактах передачи пользователями текстовых и голосовых сообщений, а также медиафайлов.

Такие данные необходимо хранить на территории Российской Федерации. По требованию правоохранительных органов собственники и владельцы технологических сетей связи должны предоставлять им соответствующую информацию.

Поправки в Федеральный закон "О связи" вступят в силу через 90 дней со дня официального опубликования закона.