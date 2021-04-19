Опрос: Менее трети предпринимателей участвуют в госзакупках

Менее трети (28%) российских предпринимателей участвуют в госзакупках. Об этом говорится в исследовании, проведенном в рамках Индекса RSBI.

В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1826 компаний малого и среднего бизнеса из всех регионов России.

Опыт участия в госзакупках есть у 43% предприятий. Около 15% пробовали участвовать в тендерах ранее, однако в 2020 году решили воздержаться.

Среди основных факторов, препятствующих участию в госзакупках, предприниматели назвали высокий уровень ценовой конкуренции (39%), необходимость оплаты обеспечения (31%) и жесткие требования (23%).

Индекс RSBI - ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, которое проводится с 2020 года. Его составляют Промсвязьбанк, "Опора России" и исследовательское агентство Magram Market Research.