В понедельник, 19 апреля, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, во время разговора Патрушев и Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества. Кроме того, по его словам, состоялся обмен мнениями по ряду проблем международной повестки дня. Собеседники подчеркнули важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу.

В то же время Николай Патрушев, указал американскому коллеге на недопустимость вмешательства США во внутренние дела России и ее союзников, а также на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций.

"Несмотря на неконструктивные шаги американской стороны, ведущие к дальнейшей деградации двусторонних отношений, подтверждена готовность к продолжению диалога в интересах нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и обеспечения международной безопасности", - подчеркнули в аппарате Совбеза.