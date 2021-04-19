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19.04.2021 19:23
Рубрика: Власть

Патрушев и Саливан обсудили подготовку встречи президентов России и США

Текст: Иван Егоров
В понедельник, 19 апреля, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, во время разговора Патрушев и Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества. Кроме того, по его словам, состоялся обмен мнениями по ряду проблем международной повестки дня. Собеседники подчеркнули важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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В то же время Николай Патрушев, указал американскому коллеге на недопустимость вмешательства США во внутренние дела России и ее союзников, а также на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций.

"Несмотря на неконструктивные шаги американской стороны, ведущие к дальнейшей деградации двусторонних отношений, подтверждена готовность к продолжению диалога в интересах нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и обеспечения международной безопасности", - подчеркнули в аппарате Совбеза.

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