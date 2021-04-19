Павел Крашенинников: В ближайшее время не планируется объявлять амнистию

На "Деловом завтраке" в "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в ближайшее время не планируется объявлять амнистию. Целесообразнее совершенствовать уголовное законодательство и практику его применения.

Павел Владимирович, у нас к вам есть вопрос, который всегда актуален: планируется ли объявлять амнистию, витает ли в воздухе такая идея?

Павел Крашенинников: Такая идея всегда витает в воздухе. Но есть нюансы.

Какие?

Павел Крашенинников: Каждый раз, когда поступают проекты амнистии, в них перечисляются одни и те же статьи УК. Может быть, с точки зрения государства и вообще справедливости просто эти статьи декриминализировать? Ну, что же получается, работают суды, работает следствие. Все работают, деньги тратятся. Людей осуждают. Семьи разрушаются. А потом выясняется, что осужденных вполне можно освободить, ничего страшного.

Каждый раз, когда поступают проекты амнистии, в них перечисляются одни и те же статьи УК. Может, стоит эти статьи декриминализировать?

То есть амнистий больше никогда не будет? Надо забыть само это слово?

Павел Крашенинников: Ну почему же, все возможно. Конечно, амнистии периодически проводятся. Но надо объявлять амнистии только тогда, когда будем знать, какие статьи, какой круг осужденных под них попадает, какая необходимость в проведении данной амнистии. При гармоничном законодательстве и справедливой практике нет необходимости постоянно объявлять амнистии.

Возглавляемый вами комитет Госдумы за этот созыв пропустил через себя 500 законов. Вопрос простой: а зачем так много законов? Мы что, постоянно переписываем, переделываем законодательство? Почему это необходимо?

Павел Крашенинников: Хочу уточнить: 500 законов - это те, которые прошли все стадии законотворческой деятельности. Были внесены, рассмотрены неоднократно на нашем комитете. Пропущены через рабочие группы, совещания. Затем прошли первое чтение, второе, третье. Одобрены Советом Федерации. И подписаны президентом.

Еще есть огромное количество законов, которые мы отклоняем. За текущий созыв комитетом было отработано более 1300 законопроектов, большая часть из них - отклонена.

Я лично не принадлежу к тем людям, которые считают, что законом можно вообще все изменить. Можно что-то изменить, но, конечно, надо понимать, что основная история - это правоприменение и правосознание. Законодательство нужно надстраивать, но в принципе нам надо делать упор на применение.

Тем более, не слишком ли часто у нас меняются законы?

Павел Крашенинников: Есть моменты, которые абсолютно объективные. Например, мы приняли поправки в Конституцию и в развитие новых положений Основного Закона вносим изменения в законодательство. Но есть и другие инициативы, которые вносятся по различным поводам и которых, наверное, могло быть и меньше.

Мы очень много времени работаем как фильтр такой грубой очистки. Законодательные инициативы, внесенные в Госдуму, всегда проходят тщательную фильтрацию. Мы спорим, ругаемся, дискутируем. И, как видите, многое отклоняем.

Как вы относитесь к такому явлению: как только случается какое-то громкое событие, тут же сыплется пакет законопроектов с самых разных сторон.

Павел Крашенинников: Конечно, когда происходит что-то резонансное, общество на это откликается, и граждане, которые избраны, они, как часть общества, тоже реагируют. Надо к этому относиться с пониманием. Но также надо понимать, что здесь возможна и пиаровская составляющая.

С точки зрения дела, конечно, любые законы нужно принимать на холодную голову. После тщательной проработки.

Законодательство развивается вместе с обществом. Нужно советоваться с обществом, с наукой. Просчитать, как это будет происходить. Хотя инициативы на злобу дня невозможно полностью исключить, ведь невозможно запретить гражданам выступать с идеями. Но законы не должны приниматься на скорую руку и на злобу дня. В меру сил мы стараемся этого не допустить.

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