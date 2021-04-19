Переговоры политсоветников "нормандского формата" закончились безрезультатно

Переговоры политических советников и представителей МИД России, Германии, Франции и Украины закончились безрезультатно. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в российской делегации.

Отмечается, что состоявшаяся в понедельник видеоконференция была посвящена обсуждению кластеров по выполнению Минских соглашений, в первую очередь о соблюдении перемирия. Однако конкретные предложения РФ о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также о способах привлечения к ответственности виновных "натолкнулись на обструкцию со стороны Украины". К тому же представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня.

Как заявил собеседник ТАСС и РИА Новости, "позиции Франции, Германии и Украины свидетельствуют о явном стремлении к имитации и дальнейшему затягиванию переговорного процесса даже ценой жертв и разрушений в Донбассе по обе стороны линии соприкосновения".