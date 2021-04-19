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19.04.2021 05:31
Рубрика: В мире

Первый рейс с российскими туристами прибыл в кубинский Варадеро

Свыше 500 российских туристов прибыли на борту самолета, который приземлился в аэропорту кубинского Варадеро. Это первая группа путешественников, посещающая курорт после его открытия в условиях пандемии коронавируса, рассказали в Министерстве туризма Кубы.

Фото: iStock
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"В Варадеро открыты 16 из 52 отелей, но по мере роста спроса на туры будет использован весь потенциал этой зоны отдыха, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - Сильная сторона курорта в том, что многие работники владеют русским языком".

Варадеро расположен в 140 километрах к востоку от Гаваны. По данным властей Кубы, Россия в 2019 году заняла второе место по числу посетителей Варадеро, уступив лишь Канаде.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

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