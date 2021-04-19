Песков объяснил ответ Москвы на санкции США

Россия отвечает на санкции по принципу взаимности и не приемлет санкционную тактику. Но если такая практика будет продолжаться, то и ответные решения будут приниматься и дальше. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Дело не в болезненности. Дело в том, что не мы - инициаторы этого санкционного обмена. Это - излюбленная тактика США", - отметил Песков. Москва с ней не согласна и не приемлет, но "принцип взаимности здесь - абсолютная константа, и на основе этой взаимности приняты решения", - пояснил он.

"Эти решения будут приниматься дальше. Каждый раз в отношении США будут приниматься соответствующие меры, если эта санкционная практика будет продолжаться", - заверил Песков. "Как это, кто ощущает, наверное, нужно спрашивать у соответствующих стран, а не у нас", - предложил он.