Песков рассказал об ответе на незаконные акции

Если на этой неделе пройдут несанкционированные акции протеста, то полиция будет действовать, как и всегда, по закону. Об этом напомнил журналистам, отвечая на вопросы о планирующихся митингах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков не знает, подавали ли заявки на проведение таких акций в регионах. И если они будут организованы без разрешения, то автоматически будут незаконными, и тогда правоохранительные органы предпримут "те действия, которые должны выполняться по законам РФ", пояснил он.

При этом пресс-секретарь президента напомнил, что "опять такие провокационные призывы звучат даже не с территории Российской Федерации, а от неких граждан, которые проживают за границей. Вот, наверное, есть смысл об этом все время помнить", - заключил он.