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Подсчитано, сколько человек убивают в GTA V при "миролюбивом" геймплее

Текст:   Богдан Бобров
19.04.2021,  
18:55
Фото: Rockstar games Фото: Rockstar games
Фото: Rockstar games

Игра GTA V вышла почти 8 лет назад, но интерес поклонников к ней не перестает угасать.

Так, пользователи Reddit, что называется, заморочились и подсчитали, сколько убийств совершают главные герои, умерщвляя только тех противников, которых необходимо устранить для продвижения по сюжету.

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Все миссии, соответственно, проходились максимально "по стелсу", насколько это было возможно.

В итоге самым кровожадным из троицы оказался афро-американец Франклин - на его совести 295 жертв. На втором месте безбашенный Тревор с 258 киллами, а старина Майкл занимает последнюю ступень этого фигурального пьедестала со 172 трупами за спиной.

В концовке, в которой выживают все три протагониста, к списку убиенных добавляется еще и Дэвин Уэстон, итого - 726 человек на троих.

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Если эта цифра кажется страшной, то для примера приводится статистика игр Max Payne 3 и Half-Life 2. Так, запойный коп в отставке в одиночку настрелял 1216 супостатов, а миролюбивый на первый взгляд, но подозрительно молчаливый физик-теоретик Гордон Фримен оставил за собой след из 751 жертвы.

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