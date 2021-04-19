Подсчитано, сколько человек убивают в GTA V при "миролюбивом" геймплее

Игра GTA V вышла почти 8 лет назад, но интерес поклонников к ней не перестает угасать.

Так, пользователи Reddit, что называется, заморочились и подсчитали, сколько убийств совершают главные герои, умерщвляя только тех противников, которых необходимо устранить для продвижения по сюжету.

Все миссии, соответственно, проходились максимально "по стелсу", насколько это было возможно.

В итоге самым кровожадным из троицы оказался афро-американец Франклин - на его совести 295 жертв. На втором месте безбашенный Тревор с 258 киллами, а старина Майкл занимает последнюю ступень этого фигурального пьедестала со 172 трупами за спиной.

В концовке, в которой выживают все три протагониста, к списку убиенных добавляется еще и Дэвин Уэстон, итого - 726 человек на троих.

Если эта цифра кажется страшной, то для примера приводится статистика игр Max Payne 3 и Half-Life 2. Так, запойный коп в отставке в одиночку настрелял 1216 супостатов, а миролюбивый на первый взгляд, но подозрительно молчаливый физик-теоретик Гордон Фримен оставил за собой след из 751 жертвы.