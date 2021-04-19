Поэтический спектакль "Мир красивых бабочек" покажут онлайн

Новый поэтический спектакль режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева "Мир красивых бабочек" с понедельника доступен на мультимедийном сервисе Okko. Это утонченная, философская и навевающая легкую грусть поэзия в исполнении самого автора, его дочери Майи и его музы, польской актрисы Каролины Грушки. Музыку специально для этой постановки написал российский композитор Андрей Самсонов.

"Мир красивых бабочек" - это поэзия в форме так называемой поэтической прозы, в которой есть и поиск смысла жизни, и грусть от того, что все уходит, и красота, и любовь к женщине, и размышление о смерти, и много разных оттенков и нюансов, оставляющих послевкусие чего-то приятного", - рассказывает о своей новой работе Иван Вырыпаев.

Он советует смотреть это видео в теплой дружеской компании и вместе с любимым человеком, чтобы получить наслаждение от слов, настроений, глубины и одновременно простоты нашей жизни.

Для режиссера этот спектакль стал седьмым проектом, созданным для Okko. Почитатели таланта Вырыпаева здесь же могут посмотреть фильмы-спектакли "Интертейнмент" и UFO, концерт Бориса Гребенщикова "Квартирник БГ", шоу в жанре сторителлинг "Короче: Преступление и наказание", цикл лекций "Театр как модель Вселенной" и документальный фильм ко дню рождения Алисы Фрейндлих "Алиса. Волнение".