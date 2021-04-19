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19.04.2021 23:06
Рубрика: Спорт

Ничего особенного

"Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 84(8435)
Португалец Жозе Моуринью покидает пост главного тренера "Тоттенхэма". Лондонский клуб объявил об отставке специалиста вместе с его штабом.

Любопытно, что об уходе Моуринью сообщили за несколько дней до одного из решающих матчей "шпор" в сезоне: в воскресенье команда сыграет в финале Кубка английской лиги с "Манчестер Сити". В этом турнире Моуринью побеждал как с "Челси", так и с "Манчестер Юнайтед".

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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По информации британских СМИ, боссы "Тоттенхэма" обеспокоены последними результатами клуба и потому решились на такой шаг. Действительно, "шпоры" всерьез рискуют остаться без Лиги чемпионов, а недавно они с треском вылетели из плей-офф Лиги Европы, проиграв загребскому "Динамо".

- Я получил удовольствие от работы с ним и сожалею, что не все сложилось так, как мы оба предполагали. Ему всегда будут рады здесь. Мы благодарны Жозе и его тренерскому штабу за их вклад, - заявил президент лондонского клуба Дэниэл Леви в интервью официальному сайту "шпор".

В последних шести матчах "Тоттенхэм" одержал лишь одну победу. За шесть туров до конца сезона команда идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 50 очков. Занимающий четвертую строчку "Вест Хэм" набрал на пять баллов больше.

Ранее сообщалось, что увольнение Моуринью обойдется "Тоттенхэму" почти в 30 миллионов фунтов. Что касается будущего Особенного, как сам себя однажды назвал Жозе, то интерес к нему уже давно проявляет "ПСЖ", а также бывший клуб тренера "Реал". Не исключен вариант и с назначением в сборную Португалии. Сам Моуринью неоднократно признавался, что он хотел бы однажды возглавить национальную команду своей страны, с которой сейчас работает Фернанду Сантуш.

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