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19.04.2021 19:12
Рубрика: Власть

Прием заявлений на участие в тестовом онлайн-голосовании стартует 21 апреля

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком сообщил о начале приема заявлений от желающих принять участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Все обладатели личных кабинетов на портале госуслуг смогут записаться с 21 апреля. Москвичи - на сайте mos.ru.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

"В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России", - сообщает ЦИК в своем Telegram-канале. Крайний срок подачи заявлений - 7 мая 2021 года.

Фото: РИА Новости
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Сама тренировка пройдет с 12 по 14 мая 2021 года. В процессе будут полностью воспроизведены все этапы голосования - от регистрации и авторизации до собственно волеизъявления и подведения итогов.

"Мы надеемся, что в тестировании примет участие не менее миллиона человек, - заявил глава ЦИК Элла Памфилова. - Это позволит обеспечить реальную нагрузку на систему, оценить надежность, безопасность, стабильность ее использования".

"Важно, чтобы люди доверяли этой форме голосования, как дополнительной возможности участвовать в выборах", - подчеркнула она.

Напомним, дистанционное электронное голосование впервые прошло в трех округах Москвы на выборах в столичный парламент в 2019 году. В прошлом году оно применялось дважды - в июле, в ходе голосования по поправкам в Конституцию в Москве и Нижегородской области, а также в сентябре - на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и Ярославской областях.

В этом году ЦИК планирует провести его в ходе Единого дня голосования в Москве и еще пяти регионах, которые выберут по итогам конкурса. На него поступило 11 заявок. Как рассказала "Российской газете" Элла Памфилова, при прочих равных преимущество будет у тех субъектов Федерации, кто уже использовал ДЭГ на выборах.

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