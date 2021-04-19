Прием заявлений на участие в тестовом онлайн-голосовании стартует 21 апреля

"В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России", - сообщает ЦИК в своем Telegram-канале. Крайний срок подачи заявлений - 7 мая 2021 года.

Сама тренировка пройдет с 12 по 14 мая 2021 года. В процессе будут полностью воспроизведены все этапы голосования - от регистрации и авторизации до собственно волеизъявления и подведения итогов.

"Мы надеемся, что в тестировании примет участие не менее миллиона человек, - заявил глава ЦИК Элла Памфилова. - Это позволит обеспечить реальную нагрузку на систему, оценить надежность, безопасность, стабильность ее использования".

"Важно, чтобы люди доверяли этой форме голосования, как дополнительной возможности участвовать в выборах", - подчеркнула она.

Напомним, дистанционное электронное голосование впервые прошло в трех округах Москвы на выборах в столичный парламент в 2019 году. В прошлом году оно применялось дважды - в июле, в ходе голосования по поправкам в Конституцию в Москве и Нижегородской области, а также в сентябре - на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и Ярославской областях.

В этом году ЦИК планирует провести его в ходе Единого дня голосования в Москве и еще пяти регионах, которые выберут по итогам конкурса. На него поступило 11 заявок. Как рассказала "Российской газете" Элла Памфилова, при прочих равных преимущество будет у тех субъектов Федерации, кто уже использовал ДЭГ на выборах.