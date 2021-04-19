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19.04.2021 21:44
Рубрика: Власть

Путин назвал две темы Послания Федеральному собранию

Текст: Кира Латухина
Нужно, чтобы каждый рубль господдержки был использован эффективно и пошел на пользу гражданам и экономике. Об этом заявил президент на совещании с администрацией Кремля и кабмином по подготовке Послания Федеральному собранию, которое прошло в формате видеоконференции. Результат должен быть максимальным, подчеркнул он. Социальную сферу и инфраструктурные проекты Владимир Путин назвал важнейшими направлениями.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

"Мы с вами сегодня в разных форматах практически целый день занимались подготовкой Послания", - заметил президент. "И вчера с некоторыми коллегами я разговаривал, и сегодня - по нескольку раз. С председателем правительства, с некоторыми вице-премьерами, с министром финансов", - перечислил он.

В Кремле сообщили о приглашенных на Послание президента

"В целом мы подходим к тому, чтобы договориться поставить точку по некоторым важнейшим направлениям, к которым я безусловно отношу социальную сферу и проекты инфраструктурного развития", - объявил Путин и предложил подвести промежуточный итог, чтобы завтра "в ходе совместной работы поставить окончательную точку" по этим вопросам.

"Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, особенно тех, которые нуждаются в поддержке со стороны государства. И чтобы рачительно мы отнеслись к государственным финансам, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошел на пользу развитию экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться", - поставил задачу президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

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