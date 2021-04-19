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19.04.2021 22:36
Рубрика: Экономика

Развитие наемного жилья предложено сделать частью нацпроекта

Текст: Марина Трубилина

Дополнить нацпроект "Жилье и городская среда" новым федеральным проектом о развитии наемного жилья предложила правительству исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль", заместитель председателя Общественного совета Минстроя Светлана Разворотнева. Она направила письмо об этом в правительство.

Фото: Photoxpress
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Сейчас главный инструмент улучшения жилищных условий - покупка жилья в ипотеку. Но этот вариант недоступен как минимум половине российских семей, отмечает Разворотнева. Государством в рамках отдельных программ накоплены обязательства по обеспечению жильем более чем 4 млн семей. Многие из них ожидают квартиры от государства более 20 лет.

Решить проблему можно развитием жилья социального найма и введением субсидии для малоимущих семей на съем жилья. "Субсидия поддержит малоимущие семьи, которые вынуждены арендовать квартиры и тратят на их оплату большую часть своего дохода", - считает Разворотнева.

В прошлом году "ЖКХ-Контроль" разработало законопроект о развитии социального наемного жилья, однако решений по нему принято не было. Разворотнева попросила правительство рассмотреть законопроект и проработать инициативу о развитии социального жилья.

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