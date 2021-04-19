Белгородские ученые обучили нейросеть выявлять COVID

Ученые Белгородского государственного университета разработали алгоритм выявления COVID-19 по рентгеновским снимкам при помощи нейросети.

Основным методом выявления пациентов с коронавирусом сейчас является рентгенография. Для оптимизации процесса обработки снимков сотрудники национального исследовательского университета БелГУ разработали и обучили сверхточную нейросеть. Она способна автоматически обнаруживать признаки заболевания путем сравнения изображений, - рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

Разработка уже прошла испытания, подтвердившие высокую эффективность нейросети.

- Точность метода классификации изображений достигает 94,17 процента, - отметил доцент кафедры математического и программного обеспечения информационных систем Владимир Михелев.

Искусственный интеллект обучали новой задаче в три этапа (так называемый трансферный подход). Сперва модель научили работать на одном наборе данных, а затем приспособили к другим.