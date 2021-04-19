Биопрепараты совершат прорыв в производстве овощей и молока в России

Испытания инновационных удобрений, средств защиты растений и кормов в 2021 году пройдут в шести регионах России. Хозяйствам бесплатно предоставят биопрепараты и консультантов, чтобы оценить экономический эффект.

По расчетам экспертов Россельхозбанка, затраты на сельхозпроизводство при одновременном росте урожайности могут сократиться на 30-40 процентов. Исследование есть в распоряжении "Российской газеты".

Проект по поддержке биологизированного и органического сельского хозяйства ведет негосударственный институт развития "Иннопрактика" при МГУ в кооперации с отраслевыми вузами и бизнесом.

В 2020 году испытания прошли в Воронежской, Нижегородской и Рязанской областях, а также на площадках холдингов "ФосАгро", "Мираторг" и "АФГ Националь". Предприятия применяли регуляторы роста растений, силосные закваски, фунгициды, пробиотики для скота. Был зафиксирован существенный рост урожайности, снижение нагрузки на агробиоценоз и снижение заболеваемости растений.

По оценке "Иннопрактики", масштабное внедрение биопрепаратов может дополнительно принести экономике Воронежской области до 14 миллиардов рублей, Рязанской - до семи, Нижегородской - до шести.

Теперь к проекту присоединяются Белгородская и Тамбовская области, а также Краснодарский край. Продолжатся и испытания в агрохолдингах. Сопровождением занимаются специалисты Россельхозцентра, а также аграрных университетов Белгорода, Воронежа, Краснодара, Нижнего Новгорода, Мичуринска и Рязани.

О ходе исследований можно будет узнать на платформе "Свое Фермерство", где запланированы прямые эфиры, виртуальные экскурсии по лабораториям и образовательные семинары. Там же будут доступны для заказа и сами биопрепараты, успешно прошедшие испытания.

В Россельхозбанке полагают, что применение высокотехнологичных препаратов (удобрений биологического происхождения, кормовых добавок, средств защиты и стимуляторов роста растений) позволит на треть сократить затраты на сельскохозяйственное производство, повысить урожайность на 20-30 процентов и улучшить качественные характеристики продукции.

По оценкам маркетинговой компании "Аберкейд", в России биопрепараты используются всего для двух процентов возделываемых земель, тогда как в Европе ими обрабатывают 80 процентов посевов, в США - около половины. При "европейском" уровне обработки рынок препаратов для биологической защиты растений в нашей стране может составить около 100 миллиардов рублей в год. Есть предпосылки для появления инновационных производств, ориентированных на нужды биологизированного и органического сельского хозяйства.

В России оно пока находится в зачаточном состоянии. Для сравнения, в Китае потребление "зеленой" или экологически чистой сельхозпродукции достигает 300 миллиардов долларов в год, в США - 150 миллиардов. В России объем продаж органической продукции по итогам 2020-го оценили в 10 миллиардов рублей. Общая емкость рынка продуктов питания достигла при этом 10 триллионов рублей.

Перспективы

На долю "органики" в структуре потребляемого в России продовольствия приходилось около 0,1 процента, отметили в Россельхозбанке. Однако, по прогнозам аналитиков, отечественный рынок "органики" будет расти в среднем на 10-12 процентов в год.

Импульс к развитию подотрасли даст федеральный закон "О продукции с улучшенными свойствами", принятый в первом чтении в марте 2021 года. Ожидается, что экологичная продукция будет продаваться под отдельным брендом "Зеленый стандарт". По подсчетам профильных ведомств, маркировать им можно примерно 10-15 процентов экспортируемой из России продукции АПК.

Наиболее перспективны для развития органического сельского хозяйства такие направления, как производство овощей открытого грунта и молочное скотоводство, добавили в Россельхозбанке. Это те сегменты, где довольно высока доля фермерских хозяйств. Они конкурентоспособны и достаточно мобильны, чтобы удовлетворить растущий спрос на "органику". Стимулировать его может и высокая инвестиционная активность в сфере переработки молока. А спрос на "зеленое" молоко, в свою очередь, будет формировать потребность в органических кормах.