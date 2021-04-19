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19.04.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Биопрепараты совершат прорыв в производстве овощей и молока в России

Текст: Татьяна Ткачёва
Испытания инновационных удобрений, средств защиты растений и кормов в 2021 году пройдут в шести регионах России. Хозяйствам бесплатно предоставят биопрепараты и консультантов, чтобы оценить экономический эффект.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По расчетам экспертов Россельхозбанка, затраты на сельхозпроизводство при одновременном росте урожайности могут сократиться на 30-40 процентов. Исследование есть в распоряжении "Российской газеты".

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Проект по поддержке биологизированного и органического сельского хозяйства ведет негосударственный институт развития "Иннопрактика" при МГУ в кооперации с отраслевыми вузами и бизнесом.

В 2020 году испытания прошли в Воронежской, Нижегородской и Рязанской областях, а также на площадках холдингов "ФосАгро", "Мираторг" и "АФГ Националь". Предприятия применяли регуляторы роста растений, силосные закваски, фунгициды, пробиотики для скота. Был зафиксирован существенный рост урожайности, снижение нагрузки на агробиоценоз и снижение заболеваемости растений.

По оценке "Иннопрактики", масштабное внедрение биопрепаратов может дополнительно принести экономике Воронежской области до 14 миллиардов рублей, Рязанской - до семи, Нижегородской - до шести.

Теперь к проекту присоединяются Белгородская и Тамбовская области, а также Краснодарский край. Продолжатся и испытания в агрохолдингах. Сопровождением занимаются специалисты Россельхозцентра, а также аграрных университетов Белгорода, Воронежа, Краснодара, Нижнего Новгорода, Мичуринска и Рязани.

О ходе исследований можно будет узнать на платформе "Свое Фермерство", где запланированы прямые эфиры, виртуальные экскурсии по лабораториям и образовательные семинары. Там же будут доступны для заказа и сами биопрепараты, успешно прошедшие испытания.

Фото: Jevtic / istock
Фермеры не хотят оформлять лицензии на хранение органических удобрений

В Россельхозбанке полагают, что применение высокотехнологичных препаратов (удобрений биологического происхождения, кормовых добавок, средств защиты и стимуляторов роста растений) позволит на треть сократить затраты на сельскохозяйственное производство, повысить урожайность на 20-30 процентов и улучшить качественные характеристики продукции.

По оценкам маркетинговой компании "Аберкейд", в России биопрепараты используются всего для двух процентов возделываемых земель, тогда как в Европе ими обрабатывают 80 процентов посевов, в США - около половины. При "европейском" уровне обработки рынок препаратов для биологической защиты растений в нашей стране может составить около 100 миллиардов рублей в год. Есть предпосылки для появления инновационных производств, ориентированных на нужды биологизированного и органического сельского хозяйства.

В России оно пока находится в зачаточном состоянии. Для сравнения, в Китае потребление "зеленой" или экологически чистой сельхозпродукции достигает 300 миллиардов долларов в год, в США - 150 миллиардов. В России объем продаж органической продукции по итогам 2020-го оценили в 10 миллиардов рублей. Общая емкость рынка продуктов питания достигла при этом 10 триллионов рублей.

Перспективы

На долю "органики" в структуре потребляемого в России продовольствия приходилось около 0,1 процента, отметили в Россельхозбанке. Однако, по прогнозам аналитиков, отечественный рынок "органики" будет расти в среднем на 10-12 процентов в год.

Фото: gettyimages
Около половины "органических" товаров не отличаются от обычных

Импульс к развитию подотрасли даст федеральный закон "О продукции с улучшенными свойствами", принятый в первом чтении в марте 2021 года. Ожидается, что экологичная продукция будет продаваться под отдельным брендом "Зеленый стандарт". По подсчетам профильных ведомств, маркировать им можно примерно 10-15 процентов экспортируемой из России продукции АПК.

Наиболее перспективны для развития органического сельского хозяйства такие направления, как производство овощей открытого грунта и молочное скотоводство, добавили в Россельхозбанке. Это те сегменты, где довольно высока доля фермерских хозяйств. Они конкурентоспособны и достаточно мобильны, чтобы удовлетворить растущий спрос на "органику". Стимулировать его может и высокая инвестиционная активность в сфере переработки молока. А спрос на "зеленое" молоко, в свою очередь, будет формировать потребность в органических кормах.

В регионах Экономика АПК Компании Финансы Россельхозбанк Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Воронежская область ПФО Нижегородская область ЦФО Рязанская область ЦФО Белгородская область ЦФО Тамбовская область

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