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19.04.2021 15:27

Депутаты областной думы помогли воронежцам решить острые проблемы

Более 2500 обращений рассмотрели в приемной регионального парламента и партийных приемных в районах Воронежской области в первом квартале 2021 года. Заявления от воронежцев поступали в основном в дистанционном формате в связи с "антивирусными" ограничениями.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Граждан волновали вопросы социальной помощи, здравоохранения, ЖКХ и благоустройства общественных территорий.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов отметил, что формат дистанционного режима работы приемных хорошо зарекомендовал себя с самого начала введения ограничений, связанных с пандемией, и показал свою эффективность.

- Наша главная задача - оказать всестороннюю поддержку жителям региона, а в кризисной ситуации важно отреагировать на запрос максимально оперативно. Мы задействовали весь потенциал депутатского корпуса, юристов, сотрудников приемных, сделали все возможное, чтобы не оставить человека один на один с его проблемой. Многие вопросы парламентариям удается решить уже в ходе приема, - отметил Владимир Нетесов.

В первом квартале депутаты также приняли участие в тематических неделях приемов, организованных региональной общественной приемной "Единой России".

Фото: Воронежская областная дума
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- В феврале мы провели неделю приемов по вопросам здравоохранения. Почти 300 вопросов было решено положительно в день обращения, остальные потребовали более длительной проработки совместно с органами исполнительной власти. Парламентариям удалось снять, к примеру, ряд масштабных вопросов, связанных с организацией тестирования на COVID-19, проведением диспансеризации, оснащением медучреждений техникой. В марте прошли тематические приемы по вопросам дачных и садоводческих товариществ и проблемам ЖКХ. Депутаты решали вопросы, связанные с ремонтом подъездных путей, уличным освещением, с установкой дополнительных контейнеров для сбора ТКО, газификацией, - рассказала руководитель региональной общественной партийной приемной, заместитель председателя комитета облдумы по ЖКХ, энергетике и тарифам Марина Андрейчук.

Приемная граждан Воронежской областной думы продолжает работу в дистанционном формате. Запись на личный прием депутатов доступна, провести встречу с заявителями парламентарии могут с помощью телефонной и видеоконференцсвязи. Обращения можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или через электронную приемную. Для получения устных разъяснений можно позвонить по телефону приемной граждан 8 (473) 277-93-13.

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