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19.04.2021 21:31
Рубрика: Власть

Движение по ЦКАД и М-1 ограничат 23 и 24 апреля

Текст: Евгений Гайва

Ограничения движения возможны на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с М-3 "Украина" до съезда на трассу М-1 "Беларусь" с 22:00 23 апреля до 02:00 24 апреля, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Также ограничения возможны на самом Минском шоссе в сторону Москвы - от развязки с ЦКАД до границы с Москвой.

"Это связано с передислокацией военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, из подмосковного полигона Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве", - пояснили в госкомпании.

Водителей при этом попросили быть предельно внимательными в пути и заранее планировать маршрут и время своих поездок.

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