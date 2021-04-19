Движение по ЦКАД и М-1 ограничат 23 и 24 апреля

Ограничения движения возможны на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с М-3 "Украина" до съезда на трассу М-1 "Беларусь" с 22:00 23 апреля до 02:00 24 апреля, сообщили в госкомпании "Автодор".

Также ограничения возможны на самом Минском шоссе в сторону Москвы - от развязки с ЦКАД до границы с Москвой.

"Это связано с передислокацией военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, из подмосковного полигона Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве", - пояснили в госкомпании.

Водителей при этом попросили быть предельно внимательными в пути и заранее планировать маршрут и время своих поездок.