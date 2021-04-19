Эксперты предложили расширить пешеходную часть в центре Москвы

Еще несколько улиц в центре Москвы могут сделать пешеходными. С таким предложением выступил глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. Мнения экспертов разделились. С одной стороны, такой опыт в Москве уже был, и положительный эффект проявился. С другой, есть серьезные опасения, что тысячи жителей центра просто не смогут добраться до дома на личных машинах.

Город давно не делал шага от автомобилистов к пешеходам: дико не хватает пешеходных улиц, последний раз такие общественные пространства создавали 8 лет назад", - написал в своем блоге Александр Шумский. Яркие примеры превращения улиц из проезжих в пешеходные есть во многих городах, в том числе и в Москве. Например, на Крымской набережной в свое время было четыре полосы движения.

Когда впервые прозвучала идея убрать оттуда машины, критики организовали резкое противодействие: они были уверены, что центр без этой улицы не обойдется. Однако ничего подобного не произошло. К тому же сегодня Крымская набережная - это притягательное общественное пространство. Показателен также пример Никольской, добавил глава "Пробок.нет". Еще недавно здесь была проезжая часть, а по обеим сторонам была протяженная "елочка" из хаотично припаркованных машин. А во время чемпионата мира по футболу Никольская превратилась едва ли не в главную улицу планеты, на которую стягивались фанаты со всего света.

"Аналогичный пример - Триумфальная площадь, - подчеркнул директор института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. - Пешеходная концепция с качелями и деревьями полностью оправдалась, теперь это одно из самых притягательных мест в Москве". До этого Маяковка тоже манила и лириков, и физиков, но все же парковка и проезжая часть не давали рассматривать площадь именно как общественное пространство.

Так почему бы не продолжить удачную практику? В "Пробок.нет" назвали как вариант пешеходного перевоплощения Большую Дмитровку и Варварку. В обсуждении этой идеи в соцсетях и Telegram-чатах приняли участие тысячи горожан. Идей набралось множество. Одна из самых необычных - закрывать автомобильное движение по некоторым центральным улицам по выходным и праздничным дням. Об этом, кстати, еще раньше просили жители многострадального района у Патриарших прудов. Впрочем, единого порыва не было. Если одни поддержали создание новых туристических пространств, то другие выступили с резкой критикой из опасения, что транспортная ситуация в городе может резко ухудшиться.

Варварку раньше уже хотели сделать пешеходной. Но анализ показал, что иначе центр встанет в пробках

Авторы подобных концепций будто бы не "видят" жителей центра, считает глава Тверского округа Яков Якубович. А между тем, продолжает он, постоянное население ЦАО - это 800 тысяч человек. И если ту же Большую Дмитровку сделать пешеходной, то у автомобилистов не будет возможности подъехать к домам.

Что касается Варварки, то ее переформатирование обсуждалось на самом высоком уровне в связи со строительством парка "Зарядье", заявил "РГ" Михаил Блинкин. "С одной стороны, такое решение выглядело логичным, - говорит директор института. - С другой, в таких ситуациях всегда нужен комплексный анализ". И он показал, что без проезжей Варварки трафик центра не обойдется.