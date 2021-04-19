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19.04.2021 18:58

Липецкий центр "Мой бизнес" - лидер рейтинга Минэкономразвития РФ

Центр "Мой бизнес" Липецкой области назван лидером общенационального рейтинга Минэкономразвития РФ, получив высокую оценку независимых экспертов по критериям эффективности, охвата предпринимателей, микрофинсирования, работы центров кластерного развития, инноваций социальной сферы и инжиниринга.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Итоги работы центров были объявлены на Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства. Форум проходит в Калининграде под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова.

- Рейтинг центров "Мой бизнес" станет одним из инструментов по достижению главных целей, обозначенных Президентом России. В частности, выходу на траекторию трехпроцентного устойчивого экономического роста и увеличению численности субъектов МСП, - отметил Максим Решетников на пленарной сессии. - Механизм рейтинга будет совершенствоваться, поэтому так важно, чтобы методика была максимально прозрачна и понятна всем участникам.

Фото: Администрация Липецкой области
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В рейтинге участвовали центры "Мой бизнес" из 84 российских регионов, которые были разделены на три группы в соответствии с уровнем развития сектора МСП. Для определения итогового места субъекта РФ было выделено 12 направлений и названы лидеры по каждому из них. Глава Липецкой области Игорь Артамонов считает, что содействие развитию малого и среднего бизнеса - это стратегический приоритет региональной власти.

Именно поэтому администрация Липецкой области постоянно прорабатывает новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень.

- Малый бизнес - путь к повышению благосостояния каждого человека, - подчеркивает Игорь Артамонов. - У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю помощь предпринимательству. Сегодня задача власти - объяснить населению перспективы и найти инициативных людей.

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