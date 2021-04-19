Мошенник выманивал деньги под видом оказания интим-услуг

С таким видом мошенничества, как секс-обман сотрудники уголовного розыска не сталкивались давно. Задержан 28-летний мошенник, который в интернете размещал объявления о проститутках, требовал за интим-услуги предоплату, но обещания не выполнял, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Выяснилось, что мошенник размещал на различных сайтах знакомств тексты с фотографиями и вымышленными анкетными данными девушек, которые якобы оказывали интимные услуги за деньги. Мужчины связывались по указанным в объявлении контактам и договаривались о встрече. Потенциальным клиентам назывались адреса, где якобы располагались арендованные квартиры или гостиничные номера.

Когда человек приезжал на место, с него сразу требовали предоплату в размере от 3,5 до 6,5 тысячи рублей, которую надо было внести посредством онлайн-банка или терминала, располагавшегося поблизости.

Если мошенник понимал, что заказчик находится в состоянии алкогольного опьянения, то он неоднократно ему звонил и придумывал предлоги новых доплат. А когда деньги поступали, связь прекращалась.

Аферист, играя на основном инстинкте, сумел обмануть пятерых человек.

Полицейские выяснили, что мошенник звонил в Подольск с телефона, находившегося на территории Краснодарского края. Задержали его при поддержке Росгвардии в городе Новокубанск и доставили в Московскую область.

При обыске в квартире задержанного обнаружены сим-карты и банковские карты, на одну из которых осуществлялись денежные переводы жертвами обмана. Впрочем, оперативники считают, что мошенник таким же способом действовал и в других регионах. Сейчас ищут его сообщников. Аферист взят под стражу.