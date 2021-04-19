На западе столицы бойцовая собака напала на мать с ребенком

На западе столицы, в районе Саларьево (ТиНАО) в понедельник днем на женщину с ребенком напала собака бойцовой породы. Прохожие отбили людей от животного, но Следственный комитет по столице начал проверку инцидента. Об этом сообщается на портале ведомства.

В одном из столичных районных Telegram-каналов появился видеоролик, снятый жителем из окна многоквартирного дома. На нем владелец двух бойцовых собак спускает их с поводка и уходит. Одно из животных нападает на проходящую мимо женщину с ребенком. Прохожие, увидев это, бросаются на помощь и собаку отгоняют. Пес, не долго думая, выбирает новых мишеней: двух собак и их владельца. Собаку снова отгоняют, спустя время возвращается и хозяин псов, забирает их на поводок и уводит домой.

Как сообщает портал столичного следственного комитета, следователи начали проверку этого инцидента. В ходе проверки будет дана оценка работе участковых и органов исполнительной власти по контролю за исполнением требований по содержанию домашних животных. По результатам проверки примут процессуальное решение.