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Рубрика: Происшествия

На западе столицы бойцовая собака напала на мать с ребенком

Текст: Ирина Огилько

На западе столицы, в районе Саларьево (ТиНАО) в понедельник днем на женщину с ребенком напала собака бойцовой породы. Прохожие отбили людей от животного, но Следственный комитет по столице начал проверку инцидента. Об этом сообщается на портале ведомства.

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В одном из столичных районных Telegram-каналов появился видеоролик, снятый жителем из окна многоквартирного дома. На нем владелец двух бойцовых собак спускает их с поводка и уходит. Одно из животных нападает на проходящую мимо женщину с ребенком. Прохожие, увидев это, бросаются на помощь и собаку отгоняют. Пес, не долго думая, выбирает новых мишеней: двух собак и их владельца. Собаку снова отгоняют, спустя время возвращается и хозяин псов, забирает их на поводок и уводит домой.

Как сообщает портал столичного следственного комитета, следователи начали проверку этого инцидента. В ходе проверки будет дана оценка работе участковых и органов исполнительной власти по контролю за исполнением требований по содержанию домашних животных. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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