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19.04.2021 12:09

Нововоронежские атомщики стали серебряными призерами REASkills-2021

Команда Нововоронежской АЭС завоевала серебро в компетенции "Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии" на V дивизиональном чемпионате профессионального мастерства работников Концерна "Росэнергоатом" REASkills-2021.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Результаты соревнования огласили 16 апреля 2021 года на торжественной церемонии закрытия. Церемония прошла в онлайн-формате. На видеосвязи были все пять городов проведения Чемпионата и центральная студия в Москве, откуда руководители Концерна "Росэнергоатом" объявили результаты.

Фото: Нововоронежская АЭС
На Нововоронежской АЭС начался чемпионат "REASkills-2021"

"В прошлом году мы стали единственным дивизионом Госкорпорации "Росатом", который успел провести свой чемпионат до пандемии. В этом году мы также начинаем череду дивизиональных чемпионатов. Я благодарен всем экспертам, участникам и организаторам за смелость и профессионализм. Желаю удачи при подготовке к AtomSkills-2021", - сказал по видеосвязи директор по управлению персоналом и социальной политике Концерна "Росэнергоатом" Дмитрий Гастен.

За звание "лучших по профессии" на нововоронежской площадке сражались участники шести компетенций: "Неразрушающий контроль", "Электромонтаж", "Сварочные технологии", "Ремонт и наладка механического оборудования", "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики" и "Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии".

В Нововоронеже собрались более 100 конкурсантов и экспертов. Это представители девяти атомных станций России, а также ключевых дочерних предприятий Концерна "Росэнергоатом": Атомэнергоремонт, Опытно-демонстрационный центр по выводу из эксплуатации, Атомтехэнерго, Консист-ОС и Энергоатоминвест.

"За время проведения чемпионата REASkills, 96 нововоронежских атомщиков приняли участие в этом соревновании. Это великолепный образец торжества профессионализма, движения к новым вершинам, формирования новых стандартов в работе, которые помогут российской атомной отрасли укрепиться и на международном рынке", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Фото: Нововоронежская АЭС
Дополнительная выручка НВ АЭС составила более 945 миллионов рублей

Напомним, марафон профессионального мастерства проходил с 12 по 16 апреля в пяти городах: Нововоронеж, Удомля, Балаково, Екатеринбург и Чебоксары. Количество компетенций увеличилось с 18 в прошлом до 20 в этом году. Новая компетенция -"Машинное обучение и большие данные", также, в рамках дивизионального чемпионата дебютировала компетенция "Инженерное мышление. Каракури". Свои силы в отборочных испытаниях попробовали 570 сотрудников Росэнергоатома. Это на 25% больше, чем в 2020 году. До финального соревнования допустили 355 человек: 182 конкурсанта и 173 эксперта.

По итогам дивизионального чемпионата REASkills-2021 будет сформирована команда на отраслевой AtomSkills-2021. Также в состав команды без отборочных испытаний войдут победители прошлого дивизионального чемпионата REASkills-2020.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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