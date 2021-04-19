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19.04.2021 17:37
Рубрика: Общество

Почему посетители будут приходить на Неделю Моды со своими вещами

Текст: Сусанна Альперина
Уже 19 апреля в Москве начинаются показы нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Они пройдут в Музее Москвы по 24 апреля. Помимо основной программы в Москве, показы также пройдут в Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Сочи. Кроме того, пройдут прямые трансляции коллекций дизайнеров из Италии, Испании, Франции и других стран мира. Для тех, кто не сможет прийти, зарегистрироваться на digital-платформе можно уже сейчас, доступ ко всем функциям откроется 20 апреля. Таким образом, за всем происходящим можно будет наблюдать в онлайн-формате.

Всего в Неделе Моды примут участие более 50 дизайнеров (из них 19 - российских). Все это хорошо известные завсегдатаям и тем, кто следит за fashion-индустрией, имена. Однако впервые в расписании Недели Моды будет представлен дизайнер Emma Bruschi, отмеченный Mercedes-Benz и Fashion Open Studio за лучшие eco-sustainable-практики на Международном фестивале в Йере.

Фото: РИА Новости
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Слово "экология", хоть и на иностранном языке, звучит не случайно. Неделя Моды запускает ряд инициатив в этом направлении и впервые проводит необычные, но эффективные акции. Совместно с фондом "Второе дыхание" - крупнейшей в России некоммерческой организацией, которая принимает, перераспределяет и перерабатывает ненужный текстиль - будет открыт сбор вещей, которые будут использованы в следующих коллекциях российских брендов, работающих в технике upcycle, что означает вторичное использование.

Таким образом, на Неделю Моды в этот раз лучше всего прийти не с пустыми руками. А с ненужными вещами. Их можно будет сдать в течение каждого дня работы с 14:00 до 21:30 в специальный пункт приема, открытый во внутреннем дворике музея. Приглашение на саму Неделю Моды для этого не требуется - сбор вещей открыт для всех. Потом специалисты фонда "Второе дыхание" рассортируют полученные вещи. И на основе части из них будут созданы новые коллекции. Марки VINA и RigRaiser, ориентированные на экологичное производство, представят новые коллекции с использованием вещей, собранных с участием гостей Недели Моды, уже в октябре этого года.

"Sustainable-трансформация Недели Моды - это эволюция мероприятия, заданная прошлым, пандемийным, годом. Отношение к потреблению, к окружающей среде, к образу жизни изменилось не только вследствие того, что традиционные цепочки поставок в индустрии оказались поломанными. Устойчивая мода окрепла до появления коронавируса, но во время пандемии произошла переоценка ситуации, и все процессы ускорились. MBFW Russia отказалась от демонстрации натурального меха еще два года назад. Время осознанного потребления уже наступило, и мы рады поддержать растущие российские марки, придерживающиеся принципов устойчивой моды", - говорит Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и российской Недели Моды.

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