Под Тверью мужчина из ревности расстрелял двух человек

В Тверской области задержан мужчина, застреливший из незарегистрированного пистолета двух человек.

По информации УМВД по Тверской области, информация о преступлении поступила в дежурную часть МО МВД России "Кашинский" от диспетчера скорой медицинской помощи после того, как в разных подъездах дома по улице Красноармейской города Кашина были обнаружены тела 40-летнего мужчины и 41-летней женщины с множественными огнестрельными ранениями.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 66-летний мужчина, ранее состоявший в отношениях с убитой женщиной, - рассказали в полиции.

Кашинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Тверской области возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело.

Следствие предварительно выяснило, что накануне вечером между пожилым мужчиной и его бывшей сожительницей в ее квартире произошел конфликт "на почве ревности", который и закончился двойным убийством. Женщина и ее приятель попытались спастись, но были застрелены в разных подъездах одного дома.

Подозреваемого через несколько часов задержали на автодороге у деревни Козьмодемьяновское Кашинского городского округа. Во время досмотра принадлежащего ему автомобиля изъято орудие убийства - незарегистрированный пистолет с девятью патронами. Кроме того, по информации регионального УМВД, по месту его жительства изъяты карабин, два боевых пистолета, пневматическая винтовка с оптическим прицелом, одна упаковка дымного пороха, глушитель, охотничье ружьё и три ножа, а также порядка 123 единиц патронов разного калибра.

Региональное СУ СК сообщает, что задержанный признался в преступлении "в полном объеме" и дал подробные показания об обстоятельствах убийства. Следствие направило в суд ходатайство о заключении его под стражу.