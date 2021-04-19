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19.04.2021 18:25
Рубрика: Экономика

Под Владимиром выявлен новый очаг АЧС

Текст: Элина Труханова (Владимир)

Во Владимирской области зарегистрирован новый случай африканской чумы свиней.

В 40 ярославских магазинах нашли паштет с геномом АЧС

В пресс-службе управления Россельхознадзора по Владимирской области сообщили, что очаг АЧС выявлен в деревне Макаровка Муромского района.

- Неподалеку от деревни обнаружены три туши домашних свиней. Отобранный патологический материал был направлен во Всероссийский НИИ защиты животных для выявления генома вируса АЧС. По результатам исследований все три пробы оказались положительными, - рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Кому принадлежали свиньи, сейчас выясняется.

- Нами разослана информация всем заинтересованным лицам, организациям, другим территориальным управлениям, в правоохранительные органы. Владелец животных устанавливается, - уточнили в ведомстве.

На территории, где были найдены туши свиней, введен карантин.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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