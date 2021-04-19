Под Воронежем подозреваемый в краже признался в убийстве отца

Воронежские полицейские, расследуя кражу из сельского магазина, неожиданно раскрыли убийство.

17 апреля правоохранители пришли с обыском к 19-летнему жителю села Васильевка - того подозревали в краже. Обследуя двор его дома, полицейские нашли закопанный в земле труп отца подозреваемого: 57-летний мужчина пропал 24 марта.

По предварительным данным, в тот день отец и сын поссорились, парень избил мужчину и задушил, а затем спрятал тело. Во время допроса молодой человек дал признательные показания

- Дело о краже вместе с делом об убийстве передано в Следственный комитет, поскольку фигурант один и тот же. Ранее он был судим за преступления против собственности, - уточнила представитель управления СК РФ по Воронежской области Ольга Бовт.