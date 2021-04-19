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19.04.2021 10:31
Рубрика: Происшествия

Прокуратура предупредила о новом виде мошенничества с фейковыми сайтами

Текст: Иван Егоров
В последнее время участились случаи доступа мошенников к онлайн-банку и счетам пострадавших, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы. Под видом сотрудников банка злоумышленники звонят или присылают сообщение якобы от имени банка.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Жертве поступает "заманчивое" предложение оформить вклад под более высокий процент. По данным прокуратуры, после этого мошенники направляют жертве ссылку на поддельную страницу, которая дублирует официальный сайт банка, где также требуется ввести логин и пароль.

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Пострадавшие могут не увидеть ничего подозрительного в заманчивом предложении от банка и не понять, что вводят учетные данные на фейковой странице, а не на официальном сайте кредитной организации.

Также встречаются случаи хищения денег под видом комиссий или страховок, которые якобы необходимы для получения банковских услуг на выгодных условиях.

По данным надзорного ведомства, за первые три месяца 2021 года в Москве было совершено 14 681 преступление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 38 процентов больше, чем в первом квартале прошлого года. Подавляющее большинство таких преступлений - именно хищение денежных средств со счетов граждан.

Прокуратура Москвы призывает граждан быть бдительными, не сообщать никому данные банковской карты, счета и код безопасности. А также не использовать сомнительные ссылки на фиктивные сайты банков, не вводить там свои персональные данные аутентификации и не переводить деньги, даже если лица представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов.

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